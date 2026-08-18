Atera Energy invertirá 500 millones de dólares en México para impulsar mercado energético

La entrada de la firma se produce en medio de una reconfiguración del sector eléctrico mexicano, después de que el Gobierno de Claudia Sheinbaum aprobara en 2025 una nueva legislación que reforzó el papel de la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE), pero mantuvo espacios para la inversión privada en generación y autoconsumo.

La nueva Ley del Sector Eléctrico establece que el Estado debe mantener al menos el 54 % de la electricidad inyectada a la red nacional, mientras que la participación privada puede alcanzar hasta el 46 %. La normativa contempla además modalidades de generación distribuida y autoconsumo para empresas.

En este escenario, Atera pretende aprovechar la demanda energética asociada al crecimiento industrial y a la relocalización de cadenas productivas o ‘nearshoring’, particularmente en polos manufactureros como Nuevo León, Coahuila; en el norte del país; y en los centrales Guanajuato y Querétaro.

“Nuestra apuesta es acompañar a las empresas para que la energía deje de ser un factor que limite su expansión y se convierta en una ventaja estratégica para fortalecer su competitividad”, afirmó Luis Felipe Vélez Restrepo, director general de Atera.

La compañía llegará al mercado mexicano con el modelo ‘Energy as a Service’ (EaaS), mediante el cual financia, construye, opera y mantiene proyectos de autogeneración y eficiencia energética para clientes industriales.

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Bajo este esquema, las empresas pagan una tarifa por servicios como electricidad, aire comprimido, calor o frío, sin asumir directamente la inversión inicial en la infraestructura.

La apuesta privada coincide con los planes del Gobierno mexicano para ampliar la capacidad del sistema eléctrico.

La CFE tiene previsto iniciar en 2026 la construcción de proyectos que agregarán unos 6.000 megavatios (MW) de generación, dentro de un programa gubernamental que contempla también 66 proyectos de transmisión, de los cuales 44 comenzarían este año.

El Gobierno de Sheinbaum ha planteado inversiones por 23.400 millones de dólares para fortalecer la generación, transmisión y distribución de la CFE durante su Administración, al tiempo que mantiene mecanismos para la participación de capital privado.

Atera aseguró que cuenta con cerca de 200 MW instalados en proyectos de generación distribuida en América Latina y que sus soluciones han generado más de 47 millones de dólares en ahorros para clientes industriales.

“Hoy ponemos ese conocimiento, nuestra capacidad de inversión y experiencia comprobada, al servicio del mercado mexicano”, sostuvo Vélez Restrepo.

México será el quinto mercado latinoamericano de Atera, que ya desarrolla proyectos para grandes consumidores industriales en Colombia, Panamá, Honduras y Perú.