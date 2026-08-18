Aumentan a 94 los muertos tras el naufragio de un barco en el lago Kariba de Zimbabue

La fuerza policial anunció la cifra en la red social X añadiendo que "el despliegue de equipos de búsqueda de la ZRP continuará mientras prosiguen los esfuerzos para localizar a las personas desaparecidas o recuperar los cuerpos”.

Durante la jornada, las autoridades anunciaron la identidad de 39 fallecidos cuyos restos fueron recuperados, lo que eleva el total de víctimas identificadas a 83, mientras que al menos once cuerpos continúan sin ser identificados.

Hasta el momento, se han contabilizado 39 menores de edad.

La Policía "continúa colaborando estrechamente con las autoridades pertinentes y las familias para identificar a las víctimas restantes", señaló el documento.

"Se insta a los ciudadanos que tengan familiares o allegados aún desaparecidos tras el accidente a que se pongan en contacto con la comisaría local o con el centro de mando en Kariba", añadieron las autoridades.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El naufragio ocurrió el pasado 11 de agosto y afectó a una embarcación de la Agencia de Desarrollo de Infraestructura Rural (RIDA) mientras navegaba entre las localidades de Chalala y Kariba.

Aunque las primeras informaciones señalaron que transportaba a 120 personas, las investigaciones policiales apuntaron a que podrían ser más, pese a que la capacidad máxima autorizada del navío era de 90 pasajeros.

La Policía indicó entonces que 67 personas fueron rescatadas, pero la Unidad de Protección Civil (CPU), la agencia de gestión de desastres zimbabuense, cifró en 77 los supervivientes que se salvaron nadando o tras ser arrastrados hacia un islote cercano y evacuados por botes salvavidas.

Ante la tragedia, el presidente de Zimbabue, Emmerson Mnangagwa, declaró el estado de desastre nacional para desplegar recursos del Ejército, buzos de rescate y aeronaves.

El mandatario reconoció que el suceso expuso serias deficiencias en los sistemas de inspección y seguridad marítima del país.

El lago Kariba, el mayor embalse artificial del mundo por volumen (unos 180 kilómetros cúbicos), fue creado a raíz de la construcción de la presa homónima, levantada entre 1956 y 1959 por ingenieros italianos en el río Zambeze, en la frontera entre Zimbabue y Zambia.

Además de abastecer a la Central Hidroeléctrica de Kariba, esta masa de agua constituye una vía de transporte clave en la región.