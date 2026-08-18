Booking.com deberá identificar a los particulares que ofrecen alojamientos en Austria

La sentencia fue dada a conocer este martes por la Asociación por la Información del Consumidor (VKI), una de las organizaciones más importantes de defensa de los consumidores del país, que llevó el caso por encargo del Ministerio de Asuntos Sociales.

La legislación austríaca establece que los clientes deben conocer la identidad y la dirección de las empresas, como hoteles, que les alojan, pero en el caso de particulares que ofrecen este servicio a través de plataformas como Booking.com esta obligación no estaba tan claramente recogida por ley.

VKI argumentó que un contrato digital sin saber quién es la contraparte puede generar problemas si surgen conflictos, ya que una posible reclamación sin conocer la identidad y la dirección del propietario del alojamiento supone un obstáculo importante.

En Booking.com muchos alojamientos son ofrecidos por particulares y el contacto con ellos se realiza con frecuencia mediante formularios dentro de la propia plataforma.

El VKI consideró que este sistema no garantizaba una defensa efectiva de los derechos de los clientes y el Supremo, la última instancia judicial en Austria, le dio la razón.

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El alto tribunal señaló que la plataforma debe facilitar los datos de los anfitriones inmediatamente después de completar la reserva, mientras que ahora sólo se aportaba cuando el cliente la solicitaba de forma expresa.

El tribunal también rechazó que las objeciones relacionadas con la protección de datos impidan cumplir esta obligación y que un principio básico en un contrato es que las partes que los suscriben deben saber con quién tienen obligaciones.

La VKI considera que la sentencia refuerza los derechos de los consumidores y aporta mayor transparencia a las reservas de alojamientos privados realizadas en plataformas digitales.

"Quien cierra un contrato debe saber con quién lo hace. Sólo cuando los consumidores saben quién es su contraparte pueden, llegado el caso, hacer valer sus derechos", señaló Barbara Bauer, jurista de VKI.