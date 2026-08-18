Brasil prevé que su comercio con el Sudeste Asiático puede superar al de EE.UU. y Europa

El flujo comercial entre Brasil y la Asean mantiene un crecimiento anual cercano al 15 % desde 2020 y alcanzó casi 40.000 millones de dólares en 2025, destacó el canciller brasileño tras recibir en Brasilia al secretario general de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean), Kao Kim Hourn.

"A este ritmo, se espera que supere el comercio con países como los Estados Unidos y Europa en un futuro próximo", dijo Vieira.

El encuentro marca un nuevo capítulo en el acercamiento entre el país suramericano y el bloque asiático, relaciones que se han reforzado en los últimos años, antes incluso de la guerra comercial abierta por Estados Unidos, que ha llevado a Brasil a acelerar la búsqueda por nuevos mercados.

Actualmente, el país suramericano tiene un superávit comercial de 10.000 millones de dólares con los países de la Asean y su desafío es tratar de diversificar la pauta comercial, todavía muy concentrada en las exportaciones de petróleo, mineral de hierro, soja, harina de soja, carnes y otros productos básicos.

"La Asean es un epicentro del crecimiento global, con desarrollo científico y tecnológico", afirmó Vieira.

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Por su parte, Kim expresó su respaldo a la iniciativa brasileña de convertirse en socio de diálogo pleno del bloque asiático, lo que ampliaría el acceso del país a cumbres de jefes de Estado.

"Existe un enorme potencial para fortalecer aún más nuestra cooperación", afirmó el secretario general de la Asean.

Las negociaciones bilaterales también incluyeron otros asuntos con "un gran potencial de crecimiento" como innovación digital, desarrollo sostenible, seguridad alimentaria, agricultura, bioenergía y acción climática, según Kim.

En 2023, Brasil y la Asean firmaron un acuerdo de cooperación para el período 2024-2028 y en marzo de 2024, el Gobierno brasileño estableció una misión permanente en Yakarta, donde se encuentra la sede de la organización, convirtiéndose en el único país suramericano con una representación diplomática ante el bloque.

En octubre de 2025, Luiz Inácio Lula da Silva se convirtió en el primer presidente brasileño en participar en una cumbre de la Asean, celebrada en Malasia.

El pasado julio, el canciller Mauro Vieira participó en la reunión de ministros de Exteriores de la Asean, en Filipinas, y la semana pasada, recibió en Brasilia a la secretaria de Asuntos Exteriores de Filipinas, Maria Theresa Lazaro, cuyo país ejerce actualmente la presidencia del bloque sudasiático.