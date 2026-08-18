Brasil puede reducir el metano de la ganadería con cambios en el manejo del ganado

Las recomendaciones, quince específicamente para reducir las emisiones de las actividades agropecuarias, fueron elaboradas por el Sistema de Estimaciones de Emisiones y Remociones de Gases de Efecto Invernadero (SEEG), vinculado al Observatorio del Clima, y tienen como objetivo una reducción de las emisiones de este gas 28 veces más contaminante que el dióxido de carbono (CO2).

Pese a que las emisiones brasileñas de metano cayeron de 21,3 millones de toneladas en 2023 a unas 21 millones de toneladas en 2024, el país continúa como el quinto mayor emisor mundial, detrás de China, Estados Unidos, India y Rusia, y la reducción todavía está lejos de marcar una tendencia sostenida.

El sector agropecuario es, con amplía diferencia, la principal fuente de metano, con 15,7 millones de toneladas en 2024, equivalentes al 75,8 % del total. Más de un 90 % de las emisiones del sector proceden de la ganadería.

El metano es un potente gas de efecto invernadero cuya permanencia en la atmósfera es mucho menor que la del dióxido de carbono, de entre diez y veinte años, pero que tiene un potencial de calentamiento veintiocho veces superior al CO2 en un período de cien años.

Por ello, la reducción de este gas puede contribuir a desacelerar con rapidez el calentamiento global, al punto que la propia ONU le pidió el año pasado a sus países miembros empeño en esta misión.

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El SEEG considera que existen tecnologías y prácticas conocidas, muchas de ellas de bajo costo y con beneficios adicionales para la productividad, la salud pública y el medioambiente.

Entre las quince recomendaciones para reducir las emisiones del sector agropecuario figuran la recuperación y el mantenimiento de pastizales, los sistemas integrados de producción, la reducción de la edad de sacrificio del ganado, el uso de aditivos para disminuir el metano producido durante la digestión, el mejoramiento genético y una mayor eficiencia alimentaria y zootécnica del rebaño.

"Mitigar el metano en el sector agropecuario es una gran oportunidad, por incluir productividad y eficacia en la producción de alimentos", afirma Gabriel Quintana, coordinador del área de Ciencia del Clima de Imaflora, la organización responsable de las recomendaciones para el sector y que forma parte del Observatorio del Clima.

La reducción de la edad de sacrificio permite acortar el ciclo productivo mediante mejoras en la dieta, la sanidad, la genética y el manejo.

Los animales sacrificados antes acumulan menos emisiones durante su vida, mientras que una mayor eficiencia productiva también puede reducir las emisiones por unidad de carne producida.

El SEEG también recomienda mejorar la calidad de los pastizales para elevar el rendimiento de los animales, utilizar sistemas integrados que aumenten la eficiencia productiva y aplicar dietas más digeribles, que contribuyan a reducir el metano generado durante la digestión.

Otra medida es el tratamiento de los residuos de la producción animal mediante compostaje y biodigestión, con captura del biogás para impedir la liberación directa de metano.

El SEEG subraya que la reducción del metano requiere combinar estas medidas con asistencia técnica, crédito, planificación territorial, investigación y seguimiento de los resultados para que las prácticas puedan ganar escala.

Quintana calcula que, incluso con un crecimiento del rebaño, con Brasil puede reducir en hasta un 25 % sus emisiones de metano hasta 2035, con prácticas sustentables en el sector agropecuario.

El futuro del sector y la reducción de emisiones están entre los temas que se discutirán en la cuarta edición del Foro Latinoamericano de Economía Verde (FLEV), que organiza la Agencia EFE en São Paulo el próximo 3 de septiembre y que contará con la participación de autoridades, expertos y representantes de empresas y organismos multilaterales.

El evento cuenta con el patrocinio de ApexBrasil y el apoyo de AYA Earth Partners, Imaflora y Observatorio del Clima.