Bruselas autoriza la compra conjunta de Ebury por parte de Santander y de Centerbridge

Bruselas estimó que la transacción, que afecta principalmente a servicios bancarios y financieros, "no genera preocupación" por su impacto en la libre competencia debido a las "limitadas posiciones de mercado" de las compañías implicadas, según explicó la CE en un comunicado.

Ebury, fundada en Reino Unido en 2009 por dos emprendedores españoles, pasó a ser controlada por Santander en 2020 cuando el banco español adquirió el 50,1 % de sus participaciones, porcentaje que más tarde amplió.

La firma de inversión global Centerbridge Partners entró en la estructura de propiedad de la 'start-up' en posteriores rondas de financiación.