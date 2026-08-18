Buscan a un fiscal desaparecido desde hace cuatro días tras un accidente aéreo en Bolivia

Los rescatistas "realizaron un sobrevuelo en la zona de la hacienda Cachascani", en Beni, "para coordinar las acciones de búsqueda" del fiscal Juan Benjo Huchani Alpire "y verificar desde el aire el área del siniestro", según un comunicado de prensa del Ministerio Público boliviano.

"Continuaremos en tierra y aire hasta tener resultados. Agradecemos el apoyo de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) y el compromiso de todo el personal desplegado”, dijo el fiscal superior de Vida y Personas, Yerko Fajardo, citado en la nota.

Por su parte, el fiscal departamental de Beni, Alexander Mendoza, informó que se trabaja "de manera coordinada con el Servicio de Búsqueda y Salvamento (SAR) de la FAB" y otras instituciones.

"No vamos a escatimar esfuerzos hasta dar con el paradero de nuestro colega. Pedimos a la población confianza y paciencia”, dijo Mendoza.

El viernes dos personas fueron rescatadas con vida, otra resultó fallecida y se reportó la desaparición de una cuarta persona, el fiscal Huchani, después de que la avioneta privada en la que viajaban cayera cerca de un aeropuerto rural, en la ruta entre la ciudad de Trinidad, la capital de Beni, y Cachascani, en la misma región.

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Se presume que Huchani se separó del grupo "presuntamente con la intención de buscar ayuda", según informó entonces el Ministerio de Defensa.

Hasta el momento se desconocen las causas del accidente aéreo, aunque la FAB adelantó que se iba a hacer una investigación.

En abril un accidente similar de una avioneta privada, que ocurrió en la región central de Cochabamba, dejó dos personas fallecidas.