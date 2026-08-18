Capturan a tres personas tras el asesinato de un funcionario de la Fiscalía de Ecuador

Los sospechosos fueron ubicados en la localidad de Montañita tras un operativo realizado anoche por la Fiscalía y la Policía Nacional, indicó el Ministerio Público en sus redes sociales sin más detalles.

La víctima, identificada como José Luis M. P., era servidor de la Fiscalía Provincial de Santa Elena y murió tras ser víctima de un ataque cuando se encontraba en el interior de su vehículo de camino a su trabajo.

El lunes, la Fiscalía había señalado que, en coordinación con la Policía Nacional y sus unidades especializadas, desplegaría "las acciones investigativas y legales necesarias para identificar a los responsables", con el objetivo de evitar que "el crimen quede en la impunidad".

El Ministerio Público expresó, además, su solidaridad con los familiares y allegados de la víctima y aseguró que adoptará medidas para fortalecer la protección y seguridad de sus funcionarios.

Santa Elena, junto con Manabí, Guayas y Los Ríos, entre otras, es una de las provincias del país andino más afectadas por la actividad del crimen organizado.

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