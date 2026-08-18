Casi 9.000 personas huyen del conflicto en una zona de Sudán cerca de Etiopía, dice la ONU

La agencia de la ONU dijo que sus equipos de campo han estimado que 8.935 personas, el equivalente a unos 1.787 hogares, han sido desplazadas de esta zona perteneciente al estado sudanés de Nilo Azul entre los pasados días 12 y 17 de este mes, algo que atribuyó al "aumento de la inseguridad".

Los desplazados se han reubicado en otras localidades dentro de Nilo Azul, indicó la OIM, que advirtió que "la situación sigue tensa y muy cambiante", sin hacer referencia a los recientes avances de los paramilitares de Sudán en varias zonas fronterizas con Etiopía, país al que el Gobierno sudanés acusa de apoyar a las FAR.

La semana pasada, las FAR lanzaron una gran ofensiva en todo el país, especialmente en Nilo Azul, donde junto a sus aliados rebeldes del Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán-Norte (SPLM-N) tomaron Geisan el martes y, dos días después, retomaron la estratégica ciudad de Kurmuk.

Medios y analistas sudaneses han advertido de que las FAR tuvieron éxito en sus campañas militares en esta zona al poder avanzar desde territorio controlado por el SPLM-N en el Nilo Azul, pero también gracias a los movimiento transfronterizos desde Etiopía.

Esto coincide con la escalada de la violencia en la región septentrional etíope de Tigré entre el Ejército de Etiopía y el Frente Popular de Liberación de Tigré (FPLT), que ha provocado que cientos de personas huyeran desde el país africano hacia Sudán en las últimas semanas, según el Gobierno sudanés.

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Todo esto ocurre en un momento de tensión entre Etiopía y Sudán, ya que Adís Abeba acusa al Ejército sudanés de apoyar a "mercenarios" vinculados al FPLT y, a su vez, Jartum señala que el Gobierno etíope permite a las FAR utilizar su territorio como corredor logístico y para lanzar ataques con drones.