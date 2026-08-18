Cerca de 10.000 evacuados en Filipinas ante pronóstico de nuevas y "graves inundaciones"

El Ayuntamiento de la ciudad de Quezón, en el Área Metropolitana de Manila, indicó en Facebook que, hasta las 13.00 hora local (5.00 hora local), 3.071 familias habían sido ya acogidas en 42 refugios, a los que llegaron ante la amenaza por lluvias, mientras se espera ir ubicando al resto.

En la misma red social, la OCD declaró la alerta máxima en las provincias de Bataan, Batangas y Zambales, situadas en Luzón -la isla más grande y poblada de Filipinas y en la que se encuentra Manila-, donde se estima que viven más de dos millones de personas.

"Se esperan inundaciones graves", subraya el aviso del organismo, que advierte del peligro de inundaciones de menor intensidad en otras siete provincias de Luzón.

Además, se esperan intensas precipitaciones en la capitalina Manila, con una población cercana a los 15 millones de habitantes y que se vio afectada por toneladas de basura arrastradas por aguas desbordadas la semana pasada debido al mal tiempo.

El Gobierno suspendió las clases presenciales durante el martes y miércoles en decenas de escuelas de Luzón y la Policía Nacional ha desplegado un centenar de vehículos para trasladar a ciudadanos atrapados en zonas inundadas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La OCD alertó también que un sistema de baja presión se convirtió en depresión tropical en las últimas horas y se acercará al norte de Luzón en los próximos dos días, por lo que mantendrán la vigilancia sobre esta tormenta.

Tanto las lluvias monzónicas como los ciclones tropicales Luis y Maymay causaron daños de unos 66 millones de dólares y han afectado a cinco millones de personas, según reportes actualizados del Consejo Nacional de Reducción y Gestión de Riesgos de Desastres (Ndrrmc).

Asimismo, el mal tiempo ha causado estragos este mes en Birmania, donde este martes continúan numerosas zonas inundadas, una semana después de que grupos humanitarios y opositores cifrasen en 23 el total de muertos, con medio millón de afectados.

A esto se suman 11 muertos en Japón, siete en la India y otro fallecido en Corea del Sur por deslizamiento de tierra, tras intensas precipitaciones.

Asia está bajo la amenaza de El Niño, el fenómeno que ha calentado las aguas del Pacífico y que se espera que sea "muy fuerte" de octubre a diciembre próximo, entre otras razones, por un previsible aumento de la actividad ciclónica.