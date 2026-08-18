China asignará 42,7 millones de dólares en cooperación no reembolsable a Ecuador

De ese monto, unos 28 millones de dólares irán para proyectos que incluyen la adquisición de 125 camionetas para patrullaje policial, el fortalecimiento de los servicios de quirófano y diálisis del Ministerio de Salud Pública y un programa de reactivación productiva para el norte de Ecuador.

Los 14,7 millones de dólares adicionales se destinarán a proyectos de educación, producción y prevención de riesgos, detalló la Presidencia en un comunicado.

Agregó que Ecuador y China abren un nuevo capítulo de cooperación energética con el impulso a una relación fotovoltaica orientada a ampliar la capacidad de generación del país con tecnología moderna y energía renovable.

China apoyará a Ecuador en prevención, respuesta y recuperación, incluyendo equipamiento médico, recursos materiales y cooperación tecnológica para enfrentar los posibles efectos del fenómeno de El Niño.

Entre las herramientas previstas consta un sistema meteorológico apoyado en inteligencia artificial para fortalecer el monitoreo climático y la capacidad de anticipación del país.

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"Venimos acá, aceptando su invitación y muy contentos de seguir trabajando juntos y tenga por seguro que siempre podrá contar con el Ecuador para cooperación no sólo cultural y económica, sino que va a tener un amigo al otro lado del Pacífico con quien pueda contar", dijo Noboa en el encuentro con Xi.

El presidente chino anotó que en el primer semestre de este año, el comercio bilateral entre China y Ecuador creció un 20 %.

"China se ha mantenido como el principal destino de exportación de los productos no petroleros de Ecuador. Esto refleja los beneficios generados por el Tratado de Libre Comercio entre China y Ecuador, y demuestra el gran potencial de la cooperación práctica entre ambas partes", expresó.

En total, los gobernantes firmaron siete acuerdos de cooperación, entre los que figuran, el Memorando de Entendimiento entre la Agencia de Cooperación de Desarrollo Internacional de China y la Cancillería de Ecuador para impulsar los proyectos de donación de equipamientos médicos, recursos materiales y vehículos policiales a Ecuador.