China levanta la suspensión de comercializar a ocho exportadores ecuatorianos de camarón

La decisión fue comunicada oficialmente a la Cancillería ecuatoriana por parte de la Administración General de Aduanas de la República Popular China.

"El levantamiento de estas suspensiones constituye, por tanto, un avance significativo luego de varios meses de gestiones y trabajo técnico conjunto entre las empresas afectadas, la CNA y las autoridades nacionales", señalaron en el comunicado.

Pese a la medida, seis establecimientos del país continúan suspendidos para comercializar camarón en China.

El gremio indicó que espera avanzar en el levantamiento de esas restricciones durante la actual visita del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, a China.

Allí, el mandatario se reunirá este martes con el presidente chino Xi Jinping y se firmarán instrumentos bilaterales, según confirmó la Cancillería ecuatoriana este lunes.

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La Cámara aseguró que continuará trabajando con las empresas y el Gobierno ecuatoriano hasta lograr la restitución de todas las habilitaciones pendientes y recuperar el pleno acceso de las exportaciones de camarón al mercado chino.