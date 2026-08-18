Conferencia sobre Población y Desarrollo se enfoca en derechos sexuales de las mujeres

Esto implica que el foco de la política pública en la región debe "estar puesto en garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres", para que estas puedan decidir si quieren tener hijos o no, cuántos tener y cuándo, detalló la ministra de Salud Pública de Uruguay, Cristina Lustemberg.

En este sentido, la disminución de la natalidad en la región "no puede abordarse unicamente desde una mirada catastrofista", y la responsabilidad de los Estados es "el respeto absoluto a la decisión de cada mujer sobre su propio cuerpo y su propio proyecto de vida", según la titular de la cartera.

"No vamos a retroceder en los consensos alcanzados en materias de derechos vinculados a la agenda de población y desarrollo. Nos costó demasiado conseguirlos y son uno de los rasgos más sobresalientes de nuestra región", afirmó Lustemberg.

El secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), José Manuel Salazar-Xirinachs, habló por su parte sobre el envejecimiento de las poblaciones y lo que implica gestionar una sociedad en la que conviven al menos seis generaciones (niños en primera infancia, niños en edad escolar, jóvenes, adultos jóvenes, adultos y adultos mayores de 80 años).

"Gobernar una sociedad integrada por seis generaciones significa por lo tanto gestionar demandas legitimas que no siempre son compatibles entre sí. Los recursos públicos son limitados y los Gobiernos deben decidir cómo distribuirlos. La gestión de la transformación demográfica requiere un enfoque integral y con solidaridad intergeneracional", afirmó.

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También participó la directora ejecutiva del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), Diene Keita, quien dijo que el Consenso de Montevideo ofrece "una visión", pero que es la resiliencia demográfica la que "ofrece el camino".

"El cambio demográfico ya está dando una forma diferente a las familias, los sistemas de salud y el mundo y es inevitable, pero la población nunca se trata solamente de cifras, sino que se trata de personas, sus derechos, sus aspiraciones. Las personas no son un problema demográfico que hay que resolver, sino que son el poder con el cual nosotros construimos el futuro. Eso es lo que queremos decir con resiliencia demográfica", defendió.