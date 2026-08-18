Descubren en selva central de Perú primera especie de planta Neea después de casi un siglo

Este hallazgo se realizó en los bosques montanos de la provincia de Oxapampa, en la región Pasco, al interior del Bosque de Protección San Matías-San Carlos, en el Parque Nacional Yanachaga-Chemillén y Reserva Comunal Yanesha, áreas naturales protegidas gestionadas por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp).

El estudio, publicado en la revista científica Kew Bulletin, describe a Neea myrciifolia como un pequeño árbol de entre uno y cinco metros de altura, con hojas opuestas y superficie verrugosa, inflorescencias globosas y flores tubulares.

Su distribución está restringida a la selva central del Perú, entre los 376 y 1.500 metros de altitud, lo que la convierte en una especie endémica de gran valor para la biodiversidad nacional.

El Sernanp detalló en un comunicado que la investigación fue liderada por Daniel da Silva y Francisco Farronay, del Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), en Brasil, junto con Elson Sandoli, del Instituto de Pesquisas Jardim Botânico de Río de Janeiro, en Brasil; Rocío Rojas, del Herbario Selva Central Oxapampa-Jardín Botánico de Missouri, en Perú; y Leandro Giacomin, de la Universidade Federal da Paraíba, en Brasil.

Para el Ministerio del Ambiente, el hallazgo confirma que los bosques de Oxapampa y la selva central todavía guardan especies que la ciencia no había identificado.

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"La presencia de Neea myrciifolia en ámbitos de áreas naturales protegidas pone en evidencia el valor de estos territorios para conservar una biodiversidad que aún tiene mucho por revelar y refuerza la necesidad de mantener protegidos ecosistemas donde, incluso después de décadas de investigación, continúan apareciendo nuevas especies para el mundo", concluyó el organismo.