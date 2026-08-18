Disputa entre fondos de inversión de EE.UU. ahonda más la crisis de la argentina Flybondi

Un comunicado de COC Group reclamó este martes a Cartesian Capital Group que "normalice la situación de la compañía con el objetivo de dar certeza sobre la continuidad de sus operaciones y preservar las fuentes de trabajo de los empleados".

Cartesian es todavía propietario de Flybondi, empresa que había informado en junio de 2025 que COC pasaba a convertirse en el nuevo primer accionista, pero el aporte de capital no se convirtió finalmente en una participación accionarial a partir de los resultados de un 'due diligence' (auditoría), que reveló irregularidades financieras.

Este martes las agencias de turismo de Argentina dejaron de ofrecer pasajes de avión de Flybondi para no perjudicar a sus clientes y el sitio de internet de la aerolínea dejó de funcionar.

COC anunció que llevará a los tribunales argentinos e internacionales su reclamo contra Cartesian, al que acusa de "pasivos ocultos, desviaciones de fondos y decisiones fuera de toda lógica comercial".

El pasado jueves, se dictó un embargo sobre Flybondi por incumplimiento de múltiples obligaciones impositivas.

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El requerimiento de COC, un fondo de inversión estadounidense propiedad del argentino Leonardo Scatturice, es que Cartesian se haga cargo y asuma responsabilidades, pues sus autoridades no responden a acreedores y exempleados desde hace semanas.

"Como resultado de la ausencia del accionista, la compañía se ve impedida de tomar las decisiones necesarias para normalizar su situación financiera y operativa y hacer frente a los compromisos con los trabajadores", señaló el comunicado de COC de este martes, que también aclara que ya invirtió 70 millones de dólares en Flybondi.

Decenas de extrabajadores de la aerolínea argentina organizaron una protesta el pasado viernes en el aeropuerto de la ciudad de Buenos Aires para exigir el pago de indemnizaciones y compensaciones salariales en medio de la severa crisis de la compañía, que ha dejado en la calle a 700 trabajadores.

Flybondi fue fundada en 2016 y opera desde 2018 con base en Argentina y una distribución hacia múltiples destinos de Paraguay y Brasil, donde la autoridad de ese país ordenó la semana pasada la suspensión de venta de boletos desde y hacia Argentina ante la gran cantidad de cancelaciones.