El aeropuerto de Catania (Sicilia) levanta todas las restricciones tras erupción del Etna

Tras rebajarse esta mañana el nivel de alerta volcánica de rojo a naranja, la empresa gestora del aeropuerto (SAC) ordenó la reapertura de los sectores que permanecían cerrados y la supresión inmediata de todas las limitaciones a los vuelos con origen y destino en el aeródromo de Fontanarossa, según informó la compañía en su página web.

El Observatorio Volcánico para la Aviación (VONA) informó que la actividad explosiva está disminuyendo aunque continúa "una débil emisión de cenizas" pese a que no se está produciendo una nube, que es lo que impedía volar, sino que están confinadas en la zona de la cumbre.

La erupción continuada del Etna, activa desde el 7 de agosto, y sus emisiones de ceniza han provocado en la última semana una situación de caos en el aeropuerto de Catania con la cancelación masiva de operaciones y el desvío de vuelos hacia otros aeropuertos de Sicilia, principalmente los de Palermo (norte), Comiso (sur) y Trapani (oeste).

Aunque el pasado sábado la situación permitió una leve tregua con la reanudación parcial de las operaciones, este lunes se volvieron a restringir las llegadas debido a la nube de ceniza provocada por el volcán siciliano.

Con sus 3.324 metros de altura, el Etna es el volcán activo más alto de Europa y sus frecuentes episodios de emisión de ceniza provocan con regularidad el cierre del espacio aéreo en el sur de Italia.

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De acuerdo con las primeras estimaciones, las cancelaciones y desvíos masivos han afectado a más de 100.000 viajeros, con un impacto económico que la patronal turística Assoesercenti Sicilia calcula en una pérdida de entre 12 y 24 millones de euros.