El brent supera los 91 dólares por el estancamiento de conversaciones entre EE.UU. e Irán

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, avanzó 0,15 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense con respecto al precio de negociación de la última sesión, cuando terminó en 90,87 dólares.

El brent reaccionó ligeramente al alza después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmase este martes que no hay conversaciones "en curso ni programadas" con Irán en una publicación en su red social, Truth Social.

"El bloqueo naval sigue plenamente vigente. El estrecho de Ormuz está abierto y operativo. Todas las minas marinas han sido retiradas o detonadas", agregó Trump.

Con respecto al estrecho de Ormuz, vía marítima por donde transita el 20 % del flujo de crudo a nivel mundial, el jefe de la Casa Blanca insistió que debería pasar a ser territorio estadounidense.

Este martes posteó en su red social una fotografía en la que se ve un mapa del estrecho que separa el golfo Pérsico del de Omán. En la imagen, un círculo rodea el estrecho de Ormuz bajo la leyenda "NUEVO territorio de Estados Unidos", acompañada de una franja azul, roja y blanca con estrellas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El presidente del Parlamento y negociador jefe iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, insistió este martes en que Irán no reabrirá el estrecho de Ormuz hasta que Estados Unidos cumpla con sus condiciones, y advirtió que la República Islámica se ha reforzado durante la tregua.