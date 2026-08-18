El euro cae pese a la mejora de la confianza inversora en Alemania

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,1585 dólares, frente a los 1,1588 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en 1,1576 dólares.

El precio del barril de brent, de referencia en Europa, superó los 91 dólares, máximo desde comienzos de agosto, tras la escalada de las tensiones entre EE.UU. e Irán y mientras se producen ataques contra buques que tratan de cruzar el estrecho de Ormuz.

Irán dijo que no reabrirá el estrecho hasta que EE.UU. cumpla las condiciones asumidas en el memorando de entendimiento y asegura que se ha reforzado durante la tregua.

El presidente estadounidense, Donald Trump, no quiere renovar el acuerdo con Irán de alto el fuego e insiste en denominar a Ormuz como "nuevo territorio estadounidense".

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Tampoco cree que Irán vaya a aceptar el tipo de pacto que él quiere sobre el programa nuclear de Teherán y amenaza con bombardear "sin piedad" Omán si se interpone en el diálogo con Irán sobre el control del estrecho.

La incertidumbre beneficia al dólar como moneda refugio, pero la caída de las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) subirá sus tipos de interés en septiembre impide que el dólar se aprecie más.

El índice de confianza inversora del Centro para la Investigación Económica Europea (ZEW) mejoró en agosto 7,9 puntos, hasta 34,2 puntos, máximo desde febrero.

La confianza inversora subió en agosto en Alemania después de que muchas empresas hayan publicado buenos resultados en el segundo trimestre y las exportaciones hayan alcanzado cifras elevadas, pero el bajo caudal del Rin representa un riesgo para la economía.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1567 y 1,1588 dólares.