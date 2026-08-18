El fisco francés admite un tercer robo de datos, después de que el pirata lo reivindicase

En una conferencia de prensa junto al ministro de Hacienda, David Amiel, Verdier explicó que esta nueva sustracción de datos había afectado al servicio de la administración fiscal en el que los acreedores pueden consultar si una persona que les debía dinero y que ha muerto tiene herederos a los que poder reclamar ese dinero.

La responsable del fisco francés hizo hincapié en que ese robo no tiene la misma importancia, por la naturaleza de los datos, que los robos de la primera sustracción que se reconoció el pasado día 13, un día después de que el presunto pirata la hubiera hecho pública, aunque se había producido entre los meses de junio y julio.

En aquel caso se trató de informaciones de 350.000 contribuyentes particulares, como el nombre, los apellidos, la situación civil, el teléfono, el correo electrónico, el ingreso fiscal de referencia y el tipo impositivo en el impuesto sobre la renta.

También se sustrajeron informaciones de unas 250.000 empresas (el número de identificación que les da la administración, la dirección o el responsable de la compañía).

La Dirección General de Finanzas Públicas también admitió más tarde, confirmando las revelaciones del presunto pirata, que había accedido a datos catastrales de 430.000 particulares y algo más de mil empresas.

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Preguntada sobre la posibilidad de que se hayan producido otros robos similares de los que el fisco no tenga noticia, Verdier dijo que esa posibilidad "existe", después de haber hecho notar que la Autoridad Nacional de Ciberseguridad (ANSSI) les había informado de esa intrusión de forma "casi simultánea" a la comunicación que hizo el presunto pirata.

Sobre el mecanismo exacto utilizado por el reivindicado ladrón de datos, no quiso dar detalles para no perjudicar la investigación que se está llevando a cabo, más allá de señalar que hubo una intromisión a través de la cuenta de un funcionario y la violación de contraseñas.

El ministro de Hacienda contó que desde este lunes se están enviando correos a los particulares afectados por el robo y pidió perdón "porque lo que ha ocurrido es insoportable para los franceses".

"Las investigaciones están en marcha -precisó Amiel- y el primer objetivo es cazar a los delincuentes".

También reiteró un programa de acción que pasa, en particular, por instaurar para los funcionarios del fisco una doble autentificación "de aquí a finales de año" cuando se conecten a las bases de datos.

Asimismo, se pondrá en marcha un refuerzo de la formación, un sistema para la mejora de la detección y el recurso a la inteligencia artificial (IA), que va a ser utilizada de forma exhaustiva para localizar posibles fallas del sistema de seguridad.

Verdier contó que ahora el acceso a ciertas aplicaciones de su servicio se ha limitado a los ordenadores de la administración y también se ha cortado el acceso a través de internet, ya que se ha comprobado que la red es el medio más utilizado para la captación fraudulenta de identificadores.