El Gobierno de EEUU pide reactivar los cargos contra Abrego García, deportado "por error"

Documentos judiciales disponibles este martes muestran que los fiscales solicitaron en la víspera a la Corte de Apelaciones del Sexto Circuito que revoquen el fallo del juez Waverly Crenshaw del distrito central de Tennessee, que el 22 de mayo desestimó los cargos contra el migrante por considerarlos una "venganza" del DOJ.

"Este tribunal debe revocar la orden de la corte de distrito que desestimó la acusación", pidieron los fiscales, según el documento.

Con este recurso, el DOJ pide revivir la polémica en torno a Ábrego García, a quien el Gobierno Trump envió "por error administrativo" junto a 230 migrantes a El Salvador a pesar de tener un estatus que lo protegía de la deportación y de una orden de la Corte Suprema que concluyó que su expulsión fue ilegal.

Después de casi tres meses preso en su país natal y tras su retorno obligado a EE.UU., el Departamento de Justicia lo acusó de conspirar para transportar extranjeros entre 2016 y 2025, y de transportar extranjeros indocumentados durante una detención de tráfico, en Tennessee, en noviembre de 2022.

Por estas acusaciones criminales, que el DOJ presentó para intentar deportarlo de nuevo, el juez Crenshaw consideró que Abrego García fue objeto de una "persecución vindicativa y selectiva, en violación de la Cláusula del Debido Proceso de la Quinta Enmienda", por lo que desestimó los cargos en su contra.

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El juez también determinó que declaraciones del nuevo fiscal general de EE.UU., Todd Blanche, quien era fiscal general adjunto en ese entonces, reflejaban que el Gobierno estaba persiguiendo al salvadoreño solo porque había ganado la demanda tras su "deportación errónea".

No obstante, en el documento de esta semana, los fiscales argumentan que Estados Unidos "reabrió" una investigación criminal que ya existía y que solo la había cerrado por su expulsión a El Salvador, además de sostener que obtuvieron nuevas pruebas en contra de Abrego García que ameritaban la acusación formal por tráfico de personas.

El DOJ recordó que los cargos federales de tráfico de personas surgieron tras un encuentro del inmigrante con policías en Tennessee en 2022, cuando viajaba con presuntos indocumentados.

Abrego García, quien huyó a EE.UU. hace más de una década tras recibir amenazas de pandillas en su país natal, se convirtió en uno de los rostros más visibles de la lucha contra las políticas antiinmigratorias de Trump en 2025, pues activistas acusaron al Gobierno de ignorar órdenes judiciales que protegían a migrantes.