El Gobierno de Perú respalda que se derogue la ley de creación del Colegio de Artistas

Beingolea señaló -en una rueda de prensa- que ya ha recibido el pedido de los gremios y anticipó que el Ministerio de Cultura va a ofrecer una opinión técnica favorable a esa medida.

"Puedo adelantar cuál va a ser la opinión, la opinión va a ser: 'Sí, deróguese'', con toda la argumentación jurídica que respalde esa posición", remarcó.

El ministro también consideró que existe un consenso entre las diferentes bancadas parlamentarias para tomar esa medida, luego de que la norma fuera promulgada el pasado 13 de junio por el gobierno de transición que presidió José María Balcázar.

La ley fue aprobada por el anterior congreso unicameral peruano tras ser promovida por el entonces legislador izquierdista Segundo Montalvo, del partido marxista Perú Libre.

El pasado 14 de julio, diversas organizaciones culturales y colectivos artísticos exigieron la derogatoria de la ley por considerar que puede ser usada como una herramienta contra la libertad artística al limitar el acceso a recursos públicos en favor de la promoción de este gremio.

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Las organizaciones advirtieron que se había instaurado una división entre "artistas profesionales" y "no profesionales", con lo que se establecían barreras en un país donde gran parte de los creadores desarrollan su trabajo desde experiencias comunitarias, populares y autogestionadas, sin haber pasado necesariamente por instituciones de educación superior.

Los colectivos señalaron, además, que con esta medida existirían mecanismos de control sobre el ejercicio artístico y cultural, especialmente por las facultades y fines asignados al colegio profesional, lo que afectaría principios fundamentales como la libertad de creación, expresión y pensamiento crítico desde las artes.

Otro de los puntos cuestionados fue que la ley incorporó disposiciones ajenas al ámbito cultural, entre ellos mecanismos que podrían tener implicaciones sobre la institucionalidad de organismos como el Colegio de Abogados de Lima, lo que fue señalado como una práctica irregular dentro del proceso legislativo.

Las organizaciones criticaron, finalmente, que el Estado impulse mecanismos de colegiación y regulación burocrática en "un sector históricamente precarizado, sin haber garantizado antes derechos laborales básicos para artistas y trabajadores culturales".

Al respecto, Beingolea agregó este martes que "esta ley tiene los días contados" y se informó que la bancada del centrista Partido del Buen Gobierno presentó en la Cámara de Diputados un proyecto para derogarla, mientras que la Asociación Peruana de Autores y Compositores (Apdayc) remarcó que la creación artística "no requiere autorizaciones para existir".