El Gobierno de Uruguay logra aprobar en Diputados su ley de Rendición de Cuentas

La votación se llevó a cabo en la madrugada de este martes, luego de una extensa jornada de discusión que se extendió por 18 horas.

Con 48 representantes en la Cámara Baja, el oficialista Frente Amplio no contaba con mayoría, pero días atrás logró el apoyo del opositor Cabildo Abierto, que cuenta con dos diputados.

Del otro lado, los 29 diputados del Partido Nacional, los 17 del Partido Colorado, los dos de Identidad Soberana y el del Partido Independiente votaron en contra.

El proyecto de Gobierno incluye reasignaciones presupuestales y un aumento del gasto de 31 millones de dólares, con recursos destinados a combatir la pobreza infantil y a fortalecer la seguridad pública, la educación y la atención a personas sintecho.

El apoyo al oficialismo por parte de Cabildo Abierto, fuerza política que en el período 2020-2025 formó parte de la coalición de gobierno que encabezó el nacionalista Luis Lacalle Pou, generó discusiones durante la jornada.

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"Yo -por las dudas- al diputado (Álvaro) Perrone (de Cabildo Abierto), que ha sido el gran impulsor de todos estos acuerdos, no ahora, sino desde que se inició este Gobierno, le voy a hacer un regalo para que cuando se resuelva a dar el paso ya tenga la banderita del Frente Amplio", dijo durante su intervención el diputado colorado Felipe Schipani, antes de sacar una bandera de la coalición de izquierdas que gobierna el país sudamericano.

La imagen de Schipani con la bandera del Frente Amplio fue utilizada de inmediato por el Movimiento de Participación Popular, sector de esta fuerza política creado por el expresidente José Mujica, que en su cuenta de X publicó: "Si será buena la rendición de cuentas que Felipe Schipani sacó la bandera".

El diputado compartió horas después esa publicación y escribió: "Ante todo el sentido del humor".

Tras la aprobación general del proyecto de ley por parte de la Cámara de Diputados, este martes comenzará a votarse allí mismo el articulado, para luego pasar a la Cámara de Senadores, donde el Frente Amplio tiene mayoría.