El jefe de la OMS advierte de que el brote de ébola "dista mucho de estar bajo control"

"Ha tenido una gran ventaja inicial y todavía estamos intentando alcanzarlo", señaló al inicio de la reunión del Comité de Emergencia para el brote, convocada tres meses después de que la OMS declarara una emergencia internacional por esta crisis sanitaria.

Desde la declaración del 17 de mayo "la epidemia se ha propagado rápidamente, y el riesgo de aún mayor expansión tanto dentro del país como a escala internacional sigue siendo elevado", aseguró el máximo responsable de la agencia sanitaria de la ONU.

Los intensos movimientos de población en el este de la RDC, epicentro del brote, unidos a la inseguridad de una zona golpeada por el conflicto armado, están alimentando la epidemia, indicó Tedros a los expertos del comité.

"Lo que más me preocupa es dónde están muriendo los pacientes: en sus hogares, en sus comunidades, fuera de los centros de tratamiento y de las listas de contactos. Estas muertes apuntan a una cadena de transmisión que aún no hemos identificado", reconoció.

El brote permanece circunscrito a la RDC, aunque las provincias afectadas han aumentado paulatinamente y ya son seis. Tedros advirtió de que el riesgo "no se detiene en las fronteras" del país africano.

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Recordó que se registraron inicialmente casos en la vecina Uganda, donde la transmisión ya fue detenida, y que "el mes pasado un viajero llevó el virus a Francia".

El brote ya es el peor de la historia de la RDC y el segundo mayor desde que se conoce el virus, sólo por detrás del que causó 11.000 muertos y 28.000 contagios en África occidental entre 2014 y 2016.

El propio Tedros advirtió la semana pasada que al ritmo actual de nuevos casos y fallecimientos podría superar en número de víctimas al sufrido hace una década.

El virus causante del actual brote pertenece a la variante Bundibugyo, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 % y el 50 % y para la que no existen vacunas o tratamientos específicos, aunque la OMS y otras instituciones investigan posibles fármacos candidatos.

Tedros recordó que por primera vez dos vacunas específicamente contra la Bundibugyo han comenzado a ser testadas en seres humanos.

El comité de expertos, que debe reunirse con periodicidad trimestral mientras dure la emergencia internacional, analiza este martes la respuesta al brote y emitirá recomendaciones a seguir en los próximos meses.

Por ahora la OMS establece que el riesgo de propagación del ébola en la RDC es "muy alto", mientras que es "alto" en los países vecinos y "bajo" en el resto de África y otros continentes.