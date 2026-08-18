El Kremlin dice que su postura excluye un cese de hostilidades en actual línea de contacto

"Saben nuestra postura que excluye (esa opción)", dijo Yuri Ushakov, asesor de la Presidencia rusa para Asuntos Internacionales, a la televisión estatal.

Rusia ha rechazado hasta ahora todas las propuestas sobre un alto el fuego en Ucrania e insiste en que las negociaciones sobre el asunto pueden empezar solo después de que el ejército ruso se haga con todo el territorio del Donbás.

En cuanto a la reanudación de las negociaciones sobre Ucrania con Estados Unidos, Ushakov señaló que Rusia sigue esperando la visita de los enviados especiales de la Casa Blanca, pero aún no hay una fecha concreta para la misma.

Rusia y Ucrania cumplen esta semana seis meses desde la última ronda de negociaciones de paz con mediación de Estados Unidos, que ha estado desde febrero centrado en su enfrentamiento con Irán.

La ausencia de contactos entre ambos bandos ha desembocado en una escalada sin precedentes de los ataques contra la retaguardia y la costa del mar Negro.

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Mientras, la ONU lamentó la muerte en julio del mayor número de civiles desde mayo de 2022, poco después del estallido del conflicto, debido a la intensificación de las hostilidades.