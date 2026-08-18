El mayor apagón en Cuba este martes afectará a la vez hasta el 71 % de la isla

Cuba atraviesa desde hace dos años una profunda crisis energética agravada desde enero por el asedio petrolero de EE.UU.

El Gobierno de la isla ha reconocido que la situación del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) es “crítica”.

La UNE prevé para el horario de mayor demanda (tarde-noche) de este jueves una capacidad de generación de 1.011 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.350 MW.

De esta forma, la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 2.369 MW.

La crisis energética cubana se explica por tanto por causas endógenas como exógenas. De un lado, un sistema energético profundamente obsoleto y sin las inversiones precisas durante décadas, y del otro, el bloqueo petrolero iniciado en enero por Washington.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las centrales termoeléctricas, responsables del 40 % del mix, fueron construidas en su mayoría durante las décadas de los 60 y 70 del siglo pasado y, con el déficit crónico de inversiones y mantenimientos, sufren frecuentes averías.

Como consecuencia, en esta jornada, ocho de las 16 unidades de generación térmica del país se mantienen sin aportar energía. Esta fuente se nutre de crudo nacional y no está afectada por el bloqueo petrolero estadounidense.

Otro 40 % del mix estaba a cargo de los motores de generación, pero esta fuente de energía precisa diésel y fueloil importado; y la presión de EE. UU. obligó a pararlos por falta de materia prima. El 20 % restante del mix energético cubano se obtiene de gas y fuentes renovables.

Expertos independientes consideran que el saneamiento completo del SEN precisaría entre 8.000 y 10.000 millones de dólares, unas cifras fuera de las posibilidades de Cuba, que se encuentra sumida en una grave crisis económica desde hace más de seis años.

La principal apuesta del Gobierno cubano para salir de esta crisis ha sido la energía solar, principalmente con el apoyo chino, y ha puesto en marcha un programa para levantar 92 parques solares en toda la isla, con una potencia instalada total de unos 2.000 megavatios (MW) que, paradójicamente, no podrá aprovechar al máximo dada la fragilidad del sistema electroenergético.

Hasta la fecha, según datos de la UNE, un total de 54 parques fotovoltaicos aportan a la producción de energía en la isla. Esto alivia los cortes durante las horas de sol, pero no en las noches -cuando se produce el pico de demanda- porque el país ha instalado muy pocas baterías para acumular energía.