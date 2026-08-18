El Ministerio de Salud de Perú fortalece servicios ante enfermedades asociadas a El Niño

El presidente del Instituto Nacional de Salud (INS), Víctor Suárez, destacó que el organismo cuenta con 129 laboratorios que normalmente realizan pruebas moleculares de covid-19 y otros noventa laboratorios que hacen diagnóstico para dengue.

El Niño eleva la temperatura y provoca precipitaciones extremas, lo que acelera la reproducción del zancudo aedes aegypti, que transmite el dengue, al acortar el tiempo de incubación del virus, lo que genera un aumento de casos.

"Tenemos una red de laboratorios flexible que puede responder rápidamente a epidemias y a la incidencia del fenómeno El Niño”, señaló Suárez.

En este sentido, el funcionario resaltó que el INS está impulsando la innovación para acercar tecnologías de diagnóstico de alta precisión a la población y trabaja de manera articulada con el Minsa para descentralizar las pruebas moleculares para tuberculosis.

"Estamos trabajando con el Ministerio de Salud una estrategia que consiste en llevar las pruebas moleculares para el diagnóstico de tuberculosis al primer nivel de atención, de manera que tengamos un diagnóstico muy fino, certero y rápido en el nivel local donde está el paciente", afirmó.

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Suárez también destacó que el fortalecimiento del recurso humano es otro de los pilares para consolidar la investigación científica y la respuesta del país frente a enfermedades emergentes y reemergentes.

Indicó, en ese sentido, que el INS cuenta con 83 investigadores reconocidos por el Registro Nacional Científico, Tecnológico y de Innovación Tecnológica (Renacyt) y veintitrés profesionales con grado de doctor, que desarrollan investigaciones orientadas a mejorar el diagnóstico, la vigilancia epidemiológica y el control de enfermedades.

Así mismo, el presidente del INS informó que la entidad participa junto con universidades en programas de formación doctoral promovidos por los organismo de investigación estatal Concytec y Prociencia, a fin de desarrollar nuevas capacidades científicas y formar investigadores altamente especializados.

“Hay muchos jóvenes que se han empezado a interesar en los estudios científicos y en la detección de enfermedades y el procesamiento de muestras. La innovación no surge por sí sola; requiere del trabajo de personas entrenadas para ello, y ese es nuestro capital humano más valioso, en el que necesitamos seguir invirtiendo”, remarcó Suárez.

El jefe del INS sostuvo que la combinación de una red nacional de laboratorios con capacidad de adaptación, el impulso a la innovación y el fortalecimiento del talento científico permitirán que Perú responda con mayor rapidez y eficacia ante futuras epidemias, al consolidar al Instituto como un referente nacional en investigación y diagnóstico en salud pública.