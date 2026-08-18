El petróleo de Texas sube un 0,52 % tras negar Trump conversaciones "programadas" con Irán

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de septiembre, los de referencia en Estados Unidos, ganaban 0,44 dólares respecto al cierre anterior.

Las tensiones entre Washington y Teherán por el estrecho de Ormuz siguen presionando el precio del petróleo.

"No hay conversaciones ni diálogos en curso, ni programados, con la República Islámica de Irán. El bloqueo naval sigue plenamente vigente", aseguró Trump en relación al cerco a los puertos iraníes en un mensaje en su red social Truth Social.

Además, el mandatario insistió en que el paso se encuentra "abierto y operativo" y en que "las minas marinas han sido retiradas o detonadas".

El bloqueo de Trump responde a la cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán, en respuesta a los ataques de EE.UU. a su territorio.

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Por su parte, Teherán afirmó que el estrecho se encuentra cerrado y avanzó que seguirá así hasta que Washington cumpla sus condiciones.

"Permítanme dejarlo claro: (no reabriremos) hasta que no se cumplan los compromisos asumidos por Estados Unidos en el memorando de entendimiento", dijo el presidente del Parlamento y negociador jefe iraní, Mohammad Baqer Qalibaf ante la cámara en unas declaraciones recogidas por medios estatales.

La advertencia de Qalibaf llega un día después del vencimiento del plazo de 60 días acordado en el memorado de entendimiento firmado entre Teherán y Washington el 17 de junio para alcanzar la paz.

El memorando de entendimiento establecía el fin de las hostilidades, la reapertura del estrecho de Ormuz, el levantamiento de la prohibición de la venta de petróleo iraní en los mercados internacionales y el fin del bloqueo a los puertos y buques iraníes, entre otras cuestiones.