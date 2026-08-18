El presidente de Portugal promulga ley que prohíbe taparse el rostro en lugares públicos

El jefe del Estado planteó que este es un tema "de gran sensibilidad social y cultural, donde es de extrema dificultad definir fronteras y valorar de forma equilibrada los derechos y deberes", en un comunicado publicado en la web de la presidencia.

Aun así, argumentó que "la integración social, la no discriminación de género y la seguridad resultantes de decisiones en el mismo sentido del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sustentan esta decisión" de aprobar este proyecto, conocido en el país como 'ley de los burkas'.

En esa línea, Seguro aseguró que "comparte" la visión del tribunal, alegando que el rostro es "central a la identidad y a la comunicación humana".

Asimismo, razonó que "admitir que las mujeres, y solo ellas, tengan que esconder todo el rostro implica una asimetría incompatible con los valores de paridad y dignidad igualitaria entre hombres y mujeres".

Por otro lado, reconoció que cada persona tiene que "poder vivir su identidad" y sus convicciones en el marco de unas reglas comunes que faciliten la convivencia conjunta.

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Teniendo en consideración estas razones, defendió que el rostro destapado "constituye una dimensión estructurante de la confianza social", que es, en su opinión, característica de la sociedad portuguesa, y que la convivencia cotidiana se basa en el reconocimiento mutuo y la posibilidad de relacionarse directamente entre personas.

"Esta regla común es indispensable para la vida en una sociedad democrática, libre y plural. Es una regla de convivencia entre seres humanos con igual dignidad", concluyó en la nota.

El decreto, que parte de una iniciativa del partido ultraderechista Chega, fue aprobado en una votación final en el Parlamento portugués el pasado 17 de julio con el apoyo de los partidos de derecha, incluido el gobernante Partido Social Demócrata (PSD, centroderecha), y Chega.

Durante el debate parlamentario antes de la primera votación del documento, en octubre pasado, el líder de Chega, André Ventura, argumentó que el objetivo era "impedir que las mujeres anden con burka por Portugal", aunque las diferentes modificaciones estos meses han limitado esta medida a una cuestión de "seguridad y orden público".

Aunque el proyecto inicial planteaba una pena de prisión de hasta tres años para quienes se taparan el rostro en público, la propuesta final contempla sanciones económicas de hasta 750 euros en caso de negligencia y de hasta 3.000 en caso de dolo.

Reconoce algunas situaciones justificadas en las que se podrá ocultar el rostro en lugares públicos, como por razones sanitarias o profesionales, y tampoco se podrá aplicar la prohibición en algunos espacios, como instalaciones diplomáticas o lugares de culto.