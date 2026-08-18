El presidente de Zambia gana las elecciones generales con un 60,5 % de los votos

Según declaró en una comparecencia celebrada esta madrugada la presidenta de la ECZ, Mwangala Zaloumis, Hichilema se hizo con 2.965.326 votos (60,5 %), muy por delante de su principal rival, el exministro Brian Mundubile, quien cosechó 1.856.217 papeletas (37,9 %).

"Por lo tanto, declaro a Hakainde Hichilema presidente electo de la República de Zambia", dijo Zaloumis en una sala que estalló en vítores cuando se produjo el anuncio.

La participación fue del 57,2 %, con un total de 5.028.000 votos emitidos en 226 circunscripciones, y los otro doce candidatos no lograron superar los 20.000 votos.

"Gracias, Zambia", publicó Hichilema en un breve mensaje en sus redes sociales, acompañado de una foto de uno de sus multitudinarios mítines electorales.

Aunque Mundubile aún no se ha pronunciado sobre estos resultados, el lunes publicó un mensaje en defensa de las once personas detenidas, incluidos miembros de su formación, en un incidente que el Gobierno describió como una "amenaza para la seguridad del Estado" y que desembocó en un tiroteo.

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El candidato opositor se declaró el viernes vencedor de unos comicios que se celebraron en un contexto de reducción de las "libertades fundamentales" y de "competencia desleal", según dijo este sábado la misión de observación enviada por la Unión Europea (UE) al país africano.

Los observadores hicieron pública su valoración mientras la ECZ seguía con el recuento, tras una suspensión temporal del escrutinio el viernes a causa de episodios de violencia contra agentes electorales en algunos distritos.

A pesar de ello y de algunos retrasos en la llegada de materiales y agentes electorales a los centros de votación, las elecciones se desarrollaron "en un ambiente generalmente pacífico y ordenado", según indicó, por su lado, la misión de observación de la Unión Africana (UA).

Unos 8,7 millones de electores -de una población total de unos 22 millones- estaban llamados a las urnas el 13 de agosto en Zambia para elegir a su próximo presidente por un mandato de cinco años, además de la composición de la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral) y de los gobiernos municipales.

Pese a la estabilidad que ha caracterizado al país durante los últimos años, Zambia tiene una importancia estratégica y se ha convertido en uno de los escenarios de la competencia geopolítica mundial entre potencias como China, Estados Unidos y la Unión Europea por su gran riqueza minera y, en concreto, sus reservas de cobreEFE