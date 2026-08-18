El superávit fiscal primario de Argentina crece el 69,2 % en julio

Este resultado contrastó además con el déficit primario por 696.843 millones de pesos registrado en junio pasado.

Según informó el Ministerio de Economía argentino, en julio hubo un superávit financiero de 244.897 millones de pesos, desde un saldo negativo por 168.515 millones de pesos en el séptimo mes de 2025.

El resultado financiero implicó además una mejora desde el saldo negativo de 1 billón de pesos de junio último.

En julio, los ingresos totales registraron un incremento interanual del 30,4 %, por debajo del alza de la inflación del 33,8 % interanual en el séptimo mes del año.

Por su parte, los gastos primarios del sector público nacional registraron un crecimiento del 24,4 % con respecto a julio de 2025.

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En los primeros siete meses del año, Argentina acumuló un superávit fiscal primario de 10,2 billones de pesos, un 9 % más que en igual periodo de 2025.

En tanto, el resultado financiero acumuló a julio un saldo positivo de 1,7 billones de pesos, un 41,9 % menos que en igual lapso del año anterior.

El superávit financiero logrado en los primeros siete meses del año equivale al 0,1 % del producto interior bruto (PIB), mientras que el resultado primario equivale al 0,9 % del PIB.

En 2025, el sector público de Argentina acumuló un superávit primario de 11,7 billones de pesos, equivalente al 1,4 % del PIB, desde un superávit en 2024 equivalente al 1,8 % del PIB.

El resultado financiero acumulado en 2025 fue positivo en 1,4 billones de pesos, equivalente al 0,2 % del PIB, desde un superávit del 0,3 % del PIB en 2024.

De acuerdo con el Presupuesto 2026 elaborado por el Gobierno de Javier Milei, Argentina espera cerrar este año con un superávit primario equivalente al 1,5 % del PIB y un saldo financiero positivo equivalente al 0,3 % del PIB.