El Supremo de Pakistán ordena trasladar a un hospital al opositor encarcelado Imran Khan

La decisión llega tras un informe médico presentado ante el tribunal el lunes, el cual señala que Khan sufre un estado de estrés mental y ansiedad, irregularidades en su ritmo cardíaco y un aumento de la presión arterial tras tres años de aislamiento.

"El Tribunal Supremo también ha ordenado la formación de un equipo de médicos expertos en el Hospital Shifa, que incluirá especialistas de todas las especialidades", celebró el secretario general del partido de Khan, el Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), Salman Akram Raja.

Se ha ordenado además que la hermana de Khan, "la doctora Azma, y su médico personal, el doctor Faisal Sultan, sigan participando en todo este proceso (...) Esto es un motivo de tranquilidad para nosotros", agregó.

El PTI acusa a las autoridades de dilatar de forma intencionada las vistas y apelaciones presentadas por el equipo legal de Khan para prolongar su aislamiento, algo que el Gobierno niega.

Khan permanece encarcelado desde el 5 de agosto de 2023, cuando fue arrestado tras una condena por corrupción. Desde entonces, el exmandatario, antigua estrella del críquet y jefe de Gobierno entre 2018 y 2022, ha afrontado más de un centenar de causas, entre ellas por corrupción, revelación de secretos de Estado, alta traición y vulneración de leyes matrimoniales.

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De las cinco condenas recibidas, siguen vigentes dos: una pena de 14 años en el caso de corrupción del Al Qadir Trust y otra de 17 años en el caso Toshakhana II, relacionado con la venta de obsequios del Estado.

Su esposa, Bushra Bibi, también fue condenada en ambos casos a siete y catorce años de cárcel, respectivamente.