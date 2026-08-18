Emiratos Árabes Unidos detecta una "amenaza de misil" dirigida contra su territorio

"Los sistemas de defensa aérea de EAU han detectado una amenaza de misil dirigida hacia el país. El Ministerio de Defensa aclara que, si se escucha algún sonido, se debe a interceptaciones de la defensa aérea", indicó el departamento en X, donde reafirmó su "plena disposición" para responder a cualquier ataque contra el país.

Por su parte, el Ministerio del Interior emiratí indicó en la misma red social que los sistemas de defensa aérea "se enfrentan actualmente a una amenaza de misiles", por lo que pidió a los residentes que permanezcan en un lugar seguro y sigan las advertencias de las autoridades.

Hasta el momento, el Gobierno emiratí no ha ofrecido detalles de la zona amenazada ni del punto desde el que se lanzó el misil, después de un periodo de relativa calma y el cese de los ataques de represalia de Irán contra el pequeño país del golfo Pérsico, uno de los más castigados por la guerra en Oriente Medio.

En las últimas semanas, Emiratos sí ha denunciado ataques iraníes contra buques de su petrolera estatal que transitaban a través del estrecho de Ormuz, aunque no han informado de ninguna acción contra su territorio, que también se ha visto amenazado por las milicias proiraníes de Irak.

Esto se produce después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurara este martes que no hay conversaciones "en curso ni programadas" con Irán, un día después de que terminara el plazo de 60 días acordado en el memorado de entendimiento firmado entre Teherán y Washington el 17 de junio para lograr la paz.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La guerra con Irán, que empezó el pasado 28 de febrero tras la ofensiva de EE.UU. e Israel y que está a punto de cumplir seis meses, se ha convertido en un conflicto enquistado sin que, por el momento, las negociaciones abiertas en varias ocasiones hayan conseguido avances significativos o un acercamiento en las posturas de las partes.