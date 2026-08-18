Emiratos suspende relaciones comerciales y financieras con Irán por lanzamiento de misiles

"A la luz de las tensiones regionales que socavan la paz y la seguridad regionales e internacionales, se han suspendido hasta nuevo aviso todos los intercambios comerciales y las transacciones financieras con Irán", afirmó la directora del Departamento de Comunicaciones Estratégicas del Ministerio de Asuntos Exteriores emiratí, Afra Al Hameli, en un comunicado del gabinete.

La responsable reiteró, no obstante, "el compromiso de Emiratos con el diálogo, la cooperación y la integración regional como medios esenciales para promover la paz, la estabilidad y la prosperidad en la región".

Al Hameli subrayó también que EAU mantiene su compromiso con la protección de la integridad del sistema financiero internacional y con el cumplimiento del derecho internacional y de los estándares internacionales.

El anuncio se produjo después de que el Ministerio de Defensa emiratí informara de que sus sistemas de defensa aérea habían detectado "dos misiles balísticos lanzados desde Irán" contra el país.

Según el comunicado, el primero de los proyectiles cayó fuera de las aguas territoriales emiratíes, mientras que el segundo impactó dentro de esas aguas.

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Las autoridades agregaron en una escueta nota posterior que, tras las evaluaciones realizadas, determinaron que los misiles "tenían como objetivo el tráfico marítimo", sin aportar más detalles.

El Ministerio de Defensa reafirmó su "plena disposición" para hacer frente a cualquier amenaza y aseguró que responderá con firmeza ante cualquier intento de desestabilizar la seguridad de Emiratos.

En las últimas semanas, Emiratos sí ha denunciado ataques iraníes contra buques de su petrolera estatal que transitaban a través del estrecho de Ormuz, aunque no informaron de ninguna acción contra su territorio, que también se ha visto amenazado por las milicias proiraníes de Irak.

Esto se produce después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurara este martes que no hay conversaciones "en curso ni programadas" con Irán, un día después de que terminara el plazo de 60 días acordado en el memorando de entendimiento firmado entre Teherán y Washington el 17 de junio para lograr la paz.

La guerra con Irán, que empezó el pasado 28 de febrero tras la ofensiva de EE.UU. e Israel y que está a punto de cumplir seis meses, se ha convertido en un conflicto enquistado sin que, por el momento, las negociaciones abiertas en varias ocasiones hayan conseguido avances significativos o un acercamiento en las posturas de las partes.