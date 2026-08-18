Empresarios estiman pérdidas millonarias por paros en el Puerto de Montevideo

Este martes, representantes de la Confederación mantuvieron un encuentro con el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, a quien le manifestaron su preocupación por la conflictividad laboral actual, con énfasis en las paralizaciones en el puerto que afectan "a todos los sectores de la actividad económica" y generan "un costo muy alto que está pagando el país", dijo Loureiro.

"Pensemos que cuando un contenedor no sale del puerto, además de que se puede perder una venta, se puede tener que cambiar el negocio", explicó Loureiro.

Un ejemplo de esto es tener que cambiar los envíos de carne en modelo frío por carne congelada, lo cual "es un negocio distinto" y produce pérdidas, detalló el presidente de la Confederación, quien añadió que también está en juego la imagen del país.

La actividad de la Terminal Cuenca del Plata (perteneciente en un 80 % al operador de servicios logísticos belga Katoen Natie y en el restante 20 % a la Administración Nacional de Puertos) se ha visto interrumpida en distintas ocasiones por el conflicto.

Días atrás, la Cámara de Industrias del Uruguay pidió al Poder Ejecutivo que adopte medidas inmediatas ante la "delicada situación operativa" del Puerto de Montevideo y apuntó que el crecimiento social y económico depende también de una terminal eficiente.

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Si bien el Gobierno de Uruguay no descarta la opción de decretar la esencialidad en el Puerto de Montevideo, el Poder Ejecutivo aguarda por las negociaciones y espera que las partes puedan llegar a un acuerdo.

"El instrumento lo tienen y si lo tienen que usar creo que lo van a usar", afirmó Loureiro a la prensa.