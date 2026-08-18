Falta de técnicos y almacenamiento frenan transición energética de México, según expertos

“Podemos tener toda la tecnología del mundo, el dinero para invertir, pero si no lo instala personal calificado, ese proyecto o ese equipo de alta gama pueden tirarse a la basura por malas instalaciones”, alertó Marco Antonio Guzmán, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Fotovoltaica.

También explicó que el mercado pasó de instalar paneles e inversores a integrar baterías, inversores híbridos y sistemas de gestión energética, lo que exige más especialización, supervisión y protocolos de seguridad ante fallas eléctricas o térmicas e incendios.

Guzmán situó en cerca de 600.000 los proyectos de generación distribuida y advirtió del uso residencial de módulos de 650 y hasta 710 vatios, frente a equipos de alrededor de 550 vatios que considera más adecuados para algunas viviendas.

También señaló que el programa gubernamental de techos solares ha llegado a 5.322 viviendas y prevé beneficiar inicialmente a 15.000 familias, por lo que pidió instalaciones y mantenimiento a cargo de personal calificado.

Yolanda Villegas, presidenta de la Asociación Mexicana de Almacenamiento de Electrificación y Movilidad, afirmó que las baterías dejaron de ser un complemento para convertirse en infraestructura estratégica, porque permiten guardar electricidad cuando existe disponibilidad, usarla en horas de mayor demanda, reducir picos y dar continuidad operativa a industrias.

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Según Villegas, una nueva planta necesita saber si tendrá energía suficiente, si será confiable y cuánto costará.

Además añadió que, en casos como el sector hotelero, el almacenamiento puede reducir hasta 40 % la facturación energética.

Gilberto Sánchez, presidente de la Asociación Nacional de Energía Solar, estimó que México cuenta con unos 14.000 MW solares: 9.000 MW a gran escala y 5.000 MW en generación distribuida al cierre de 2025.

Sánchez sostuvo además que el país dispone de más de 93.000 MW de capacidad de generación, frente a una demanda máxima de unos 57.000 MW y una reserva de entre 10 % y 12 %, por lo que situó el principal cuello de botella en las redes de distribución y en el crecimiento de consumos no previstos.

También pidió ampliar la transición al calor industrial, pues estimó que más del 60 % de la energía consumida por la industria mexicana corresponde a necesidades térmicas.

Finalmente, apuntó que el país suma más de 5.000 MW de capacidad solar térmica, una tecnología que puede operar durante más de 20 años y sustituir parte del gas usado en procesos productivos.