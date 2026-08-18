Fráncfort baja un 0,80 % tras la subida del petróleo y de la rentabilidad de la renta fija

El DAX 40, el índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort, perdió un 0,80 % al cierre, hasta 26.128,36 puntos.

El precio del barril de brent, de referencia en Europa, superó los 91 dólares, máximo desde comienzos de agosto, porque se reducen las posibilidades de acuerdo entre EE.UU. e Irán mientras se producen ataques contra buques que tratan de cruzar el estrecho de Ormuz.

Asimismo, la rentabilidad de la deuda alemana a 10 y 30 años ha subido a máximos desde hace 15 años.

Y la rentabilidad de los bonos del Tesoro estadounidense a 30 años supera el 5,3 %, máximo desde 2007, y la de los bonos a diez años es del 4,7 %.

El índice de confianza inversora del Centro Leibniz para la Investigación Económica Europea (ZEW) mejoró en agosto 7,9 puntos, hasta 34,2 puntos, pero apenas afectó a la renta variable alemana.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La confianza inversora subió en agosto en Alemania por cuarto mes consecutivo, hasta el máximo desde febrero, después de que muchas empresas hayan publicado buenos resultados en el segundo trimestre y las exportaciones hayan alcanzado cifras elevadas, pero el bajo caudal del Rin representa un riesgo para la economía.

El fabricante de chips Infineon bajó un 7,6 %, hasta 57,24 euros, y la empresa de tecnología de energía Siemens Energy, matriz de Gamesa, perdió un 5,2 %, hasta 154,28 euros, por recogida de beneficios, pero el fabricante de software para empresas SAP subió un 1,6 %, hasta 182,50 euros.

Siemens cayó un 2,3 %, hasta 275,80 euros, y el productor de aviones Airbus cedió un 2,1 %, hasta 209,80 euros.

La empresa de telecomunicaciones Deutsche Telekom ganó un 1,7 %, hasta 28,86 euros, porque es un título defensivo.

La farmacéutica y química Bayer subió un 1,7 %, hasta 48,74 euros.