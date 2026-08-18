Frasers logra con su opa aumentar su participación en Hugo Boss hasta el 47,9 %

Frasers ofreció en junio 38 euros por acción a los accionistas en una oferta pública de adquisición voluntaria en metálico, que la dirección de Hugo Boss recomendó no aceptar por considerarla insuficiente.

"Agradecemos el compromiso continuo y a largo plazo del grupo Frasers con Hugo Boss", dijo el presidente del consejo de supervisión de Hugo Boss, Stephan Sturm.

La casa de moda alemana apuesta por desarrollar "una relación constructiva" con Frasers, su mayor accionista único.

El grupo británico de venta minorista tenía una participación del 26 % en Hugo Boss antes de lanzar la oferta.

Si superaba el 30 % Frasers habría estado obligado a lanzar una opa al resto de los accionistas, pero prefirió lanzar una oferta voluntaria sin umbral mínimo de aceptación.

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El consejero delegado de Hugo Boss, Daniel Grieder, quiere mejorar la situación financiera de la compañía y cerrar algunos establecimientos de venta.

Frasers, al que pertenece Sports Direct, es propiedad principalmente del millonario británico Mike Ashley.