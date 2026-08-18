Gorillaz revela primera fecha en México para presentar 'The Mountain Tour'

Según una publicación de la empresa promotora Ocesa, Albarn, también líder del grupo Blur, estará el próximo 9 de diciembre en el Coliseo GNP Seguros de Guadalajara, en el estado mexicano de Jalisco, con boletos disponibles para su venta a partir del 25 y 26 de agosto.

Previo a este espectáculo, Gorillaz también estará en la capital mexicana, pues encabeza el cartel del Corona Capital, uno de los festivales de música más importantes del país, el viernes 20 de noviembre, junto a otras grandes figuras británicas como James Blake, The Kooks, Mumford & Sons, entre otros.

Sin embargo, su concierto en Guadalajara es la única fecha en la que hasta el momento Gorillaz presentará con mayor detalle a sus seguidores mexicanos su más reciente proyecto de 15 temas titulado 'The Mountain Tour', cuyo lanzamiento ocurrió en febrero de 2026 y contó con relevantes colaboraciones.

Entre ellas destaca 'The Manifesto', que compartieron con los raperos Trueno y Proof, así como 'The Happy Dictator', que realizaron con la banda estadounidense Sparks como una especie de sátira los líderes autoritarios, luego de que Albarn viajó a Turkmenistán, país asiático considerado una dictadura.

'The Mountain Tour' es considerado el noveno álbum de estudio de la banda virtual creada en 1998, tras la publicación de 'Cracker Island' en 2023.

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El disco está inspirado en la espiritualidad en torno a la muerte con la cultura india, después de que Albarn atravesara el duelo por el fallecimiento de su padre en 2024, un sentimiento que compartió con Hewlett, quien también perdió a su progenitor ese mismo año.