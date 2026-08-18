Incautan en Paraguay casi dos kilos de cocaína que tenía España como destino

En concreto, la Policía incautó 1,97 kilos de un polvo blanco envasado en dos botellas etiquetadas como tratamientos para el cabello, que tras una prueba de estupefacientes dio positivo para cocaína.

De acuerdo con un reporte del diario ABC Color, la incautación se produjo después de un trabajo de inteligencia de semanas y tras las sospechas del envío de pequeñas cantidades de estupefacientes al continente europeo usando los servicios de paquetería que operan en el país.

Citando a fuentes policiales, el medio paraguayo informó que una gran estructura criminal está detrás de estos despachos de drogas en pequeñas cantidades, y que ahora los agentes buscan identificar a las personas que solicitaron el servicio.