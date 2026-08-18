Indígenas de Ecuador irán a instancias internacionales contra orden de prisión de su líder

En un comunicado al que tuvo acceso EFE, la organización rechazó la medida contra Perugachi, sobre quien pesa desde el pasado viernes una orden de localización y captura, y aseguró que acudirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para "exigir la protección de los derechos del dirigente".

La Fenocin considera que el proceso constituye una "persecución política" por la participación de Perugachi en las movilizaciones de septiembre y octubre de 2025 contra el Gobierno del presidente Daniel Noboa.

La organización también cuestionó la actuación de la jueza Mery Raquel Maza Puma, de la Corte Provincial de Justicia de Imbabura, al considerar que no se respetó el protocolo de “"diálogo intercultural" previsto para procesos que involucran a integrantes de pueblos y nacionalidades indígenas.

Por su parte, su abogado, Luis Ávila, señaló en una radio local que no existen elementos que justifiquen la prisión preventiva y confirmó que presentaron una apelación ante la justicia.

Perugachi pertenece a la comunidad Perafán, ubicada en el municipio andino de Cotacachi, y a la nacionalidad kichwa, por lo que la magistrada dispuso que sea recluido en la prisión más cercana a su comunidad.

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La Fenocin se declaró además en "asambleas permanentes" en sus regionales y provincias para evaluar posibles acciones y movilizaciones en respuesta a la decisión judicial.

La orden contra Perugachi también fue rechazada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la mayor organización indígena del país, que denunció una "criminalización" de dirigentes sociales.

Perugachi es investigado por su presunta participación en la paralización de servicios públicos durante las protestas de 2025, que tuvieron su epicentro en la provincia andina de Imbabura y fueron convocadas tras la eliminación del subsidio al diésel.