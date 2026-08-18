Irán alega que el ataque contra oficina del primer ministro kurdo fue de "falsa bandera"

“Nuestros amigos kurdos deben mantenerse alerta ante las maniobras de bandera falsa destinadas a sembrar la discordia entre vecinos”, dijo el jefe de la diplomacia iraní en X a última hora de la noche.

Araqchí no indicó que país u organización podría ser responsable del ataque con dos drones cargados con explosivos de la madrugada del lunes contra la oficina de Barzani, así como contra la vivienda del director del servicio regional de Seguridad, en el distrito de Pirmam, en la provincia de Erbil, una acción que no provocó víctimas.

“Protegimos a nuestros amigos kurdos frente a Sadam (Husein) y el DAESH (Estado Islámico), y les estamos agradecidos por la seguridad que nos han proporcionado en nuestra frontera”, añadió el diplomático iraní.

El ministro de Exteriores iraquí, Fuad Husein, reclamó a Teherán una aclaración oficial sobre su postura y sobre los responsables del lanzamiento de los drones en una conversación telefónica con Araqchí y alertó que el ataque puede incrementar las tensiones y amenazar la estabilidad de la región.

El Gobierno iraquí ordenó la formación de un comité de investigación para determinar el origen, los responsables y los motivos del ataque, y anunció que sus conclusiones serían comunicadas a la opinión pública.

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Estos ataques se producen un día después de que el digital estadounidense Axios informara de que Washington había recurrido a principios de este año al presidente de la región del Kurdistán, Nechirvan Barzani, para que actuara como enlace diplomático con la Guardia Revolucionaria iraní.

La región del Kurdistán iraquí ha sido atacada en más de mil ocasiones por Irán y las milicias iraquíes proiraníes desde el inicio de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero, lo que ha provocado la muerte de 32 personas, de acuerdo con el medio kurdo 'Rudaw'.