La Bolsa de Buenos Aires cierra con una bajada del 1,23 %

En tanto, el índice general S&P BYMA retrocedió 0,47 %, a 126.255-083,18 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más bajaron son las de Transener (-5,3 %) y Transportadora de Gas del Norte (- 4,5 %), mientras que solo cerraron en terreno positivo los papeles de YPF (+1,7 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares operaron con caídas de hasta 2,9 %, en tanto que el índice de riesgo país de Argentina saltó a 511 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense subió 5 pesos a 1.515 para la venta al público en el estatal Banco Nación, en la plaza mayorista subió a 1.494,50 por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' subió 10 pesos, a 1.555 pesos para la venta.

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El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) subió 0,5 %, a 1.577,20 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) subió 0,2 %, a 1.517,76 pesos por unidad.