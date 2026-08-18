La Bolsa de Londres cierra casi plana (+0,07%) y frena su caída tras 6 sesiones a la baja

El índice principal londinense, el FTSE 100 o 'footsie', avanzó hoy 7,74 puntos, hasta los 10.728,04; mientras que el secundario, o FTSE 250 -que agrupa a empresas más pequeñas, generalmente británicas-, perdió un 0,58 % o 142,97 puntos, hasta los 24.561,43.

La más beneficiada de este martes en el parqué londinense fue la multinacional de información y análisis Relx, que sumó un 2,83 %; junto con la empresa irlandesa de datos e informes crediticios Experian, que creció un 2,72 %, y la petrolera BP, que agregó un 2,68 %.

Por el contrario, en el lado de las pérdidas destacaron la compañía tecnológica Polar Capital Technology Trust, que perdió un 4,23 %, seguido de la firma de equipos de seguridad Halma, que descendió un 3,57 %, y la contratista militar Babcock International, que se dejó un 3,27 %.