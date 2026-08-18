La Bolsa de México pierde 0,5 % y acumula seis caídas en las últimas siete sesiones

Las caídas de lunes y martes ocurren tras acumular una pérdida la semana pasada del -3,8 %.

"El mercado de capitales cerró la sesión con pérdidas entre los principales índices bursátiles a nivel global", explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico Financiero de Grupo Financiero Base.

Agregó que los tres principales índices en Estados Unidos (Dow Jones, Nasdaq Composite y S&P 500), retrocedieron.

En México, indicó la experta, el IPC de la BMV "cerró la sesión con una pérdida del 0,5 %, para acumular seis bajas -cuatro en fila- en las últimas siete sesiones y cerrar en su menor nivel desde el 18 de diciembre de 2025" cuando registró 63.807,32 unidades.

Al interior del mercado mexicano, añadió la experta, destacaron los retrocesos de Cemex (-3,64 %), Volaris (-3,59 %), Grupo Televisa (-3,38 %), Industrias Peñoles (-2,1 %) y Grupo Aeroportuario del Centro Norte (-2,05 %).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, indicó que con el movimiento negativo de este martes, el mercado mexicano acumula una caída del -4,5 % en lo que va de agosto y tras la racha negativa marcha ahora con un 0,58 % en lo que va de 2026.

"Durante la sesión, 17 de las 35 emisoras que componen el índice terminaron en terreno negativo", añadió Covarrubias.

En la jornada el peso mexicano se depreció un 0,23 % frente al dólar, al cotizar en 17,07 unidades por billete verde, luego de apuntarse 17,03 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 123,2 millones de títulos por un importe de 12.236 millones de pesos (unos 716,8 millones de dólares).

De las 686 firmas que cotizaron en la jornada, 267 terminaron con sus precios al alza, 446 tuvieron pérdidas y 29 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la minera Frisco (MFRISCO A-1), con el 6,93 %; de la compañía de productos madereros y papeleros TEAK (TEAK CPO), con el 6,14 %, y de la firma Grupo Hotelero Santa Fe (HOTEL), con el 2,91 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la empresa de productos domésticos Grupo Vasconia (VASCONI), con el -40,49 %; del conglomerado industrial Grupo Kuo (KUO A), con el -7,07 %, y de la desarrolladora inmobiliaria Grupo Gicsa (GICSA B), con el -4,69 %.