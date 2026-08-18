La costa de Perú soporta "lluvias extraordinarias" por el Niño Costero y DANA 'Aníbal'

El organismo señaló en un comunicado que la presencia de la DANA ha favorecido las "lluvias extraordinarias" en sectores de la costa central y sur del país, con registros que superaron valores históricos en diversas estaciones meteorológicas.

Este fenómeno propició un incremento de la humedad y de la nubosidad en el litoral, lo que se sumó al calentamiento anómalo del océano asociado a El Niño Costero para favorecer lloviznas intensas para la temporada invernal, explicó.

En ese sentido, en la estación meteorológica de Ite, en el litoral de la región sureña de Tacna, se registró un acumulado de 10,2 milímetros, que superó su récord histórico de 7,5 milímetros registrado el 24 de enero de 1998, así como su máximo histórico para el mes de agosto de 3,7 milímetros, registrado en 2007.

En la estación de Punta Coles, en la también región sureña de Moquegua, se alcanzó un acumulado de 8 milímetros, mientras que la estación de Ilo llegó a 2,6 milímetros, en ambos lugares superiores a su registro máximo previo.

En el caso de Lima, la estación de Villa María del Triunfo registró un acumulado de 8,6 milímetros, "un valor sin precedente para esta estación", mientras que la estación de Lomas de Lachay alcanzó 15,8 milímetros, por encima de su récord anterior de 11,8 milímetros, registrado el 15 de enero de 1970.

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Una inusual lluvia, que se desató con características "intensas y persistentes" en distritos del sur de Lima, dejó durante la noche de este domingo al menos 298 personas, 62 viviendas, 3 escuelas y 1 mercado afectados por inundaciones, el colapso de alcantarillas y el corte de la energía eléctrica por razones de seguridad.

Tras visitar la zona, la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, alertó el lunes que las lluvias pueden repetirse y anunció que se declarará en emergencia el sur de Lima y otras regiones del país.

La gobernante también dijo que se reestructura la empresa estatal Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) para hacer cambios que permitan corregir las deficiencias que llevaron al colapso de las alcantarillas y desagües.

El Senamhi agregó este martes que la DANA 'Aníbal' mantendrá su impacto hasta este 19 de agosto, con un incremento de la nubosidad y la sensación de frío en la sierra centro y sur, la continuidad de lloviznas de moderada a extrema intensidad en la costa centro y sur, y la presencia de niebla y neblina en zonas próximas al litoral.

Las autoridades de Perú elevaron el pasado viernes de "fuerte" a "fuerte y extraordinario" su pronóstico sobre la intensidad que tendrá el fenómeno de El Niño Costero en el país, caracterizado por un inusitado incremento de la temperatura del mar del litoral de Perú y Ecuador que causa lluvias torrenciales en la costa.

Por otra parte, se espera que el Fenómeno de El Niño, que implica una mayor temperatura del mar en el centro ecuatorial del océano Pacífico con ondas que pueden intensificar El Niño Costero, se extienda hasta marzo de 2027 con magnitudes que variarán entre "fuerte" y "fuerte a muy fuerte" en el país.