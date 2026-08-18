La economía chilena se contrae 0,2 % en el segundo trimestre y suma dos periodos a la baja

El resultado "fue explicado por la caída de las exportaciones y la variación de existencias, lo que fue en parte compensado por el aumento del consumo", expuso el ente emisor.

Desde la perspectiva sectorial, la contracción del producto interno bruto (PIB) se explica en gran parte por la actividad minera, que se redujo en un 6,4 % y encadena cuatro trimestres a la baja.

"En cambio, el PIB no minero aumentó, impulsado por los servicios personales y el comercio", detalló el organismo.

En este contexto, el Gobierno chileno anunció el pasado 10 de agosto que autorizaría a la empresa estatal Codelco, la mayor cuprífera del mundo, a capitalizar el 100 % de sus utilidades de 2025.

El ministro de Economía y Minería, Daniel Mas, explicó en su momento que la medida busca dar "capacidad patrimonial real" a la minera y que "representa una inyección directa de aproximadamente 2.423 millones de dólares que permanecerán íntegramente en la empresa".

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En cuanto al consumo de los hogares chilenos, la entidad registró un aumento del 1,2 % con el gasto en servicios como mayor contribución al indicador, impulsado en particular por los de salud y turismo.

El consumo de gobierno, por su parte, se expandió 1,8 % en consonancia con un incremento en los servicios de salud y educación.

La inversión se contrajo un 3,9 %, "resultado que se explicó por una desacumulación de existencias, en particular de productos manufacturados".

En tanto, la formación bruta de capital fijo (FBCF) no registró variación en el período, "debido a la compensación entre una caída en la construcción y otras obras, y un aumento en la maquinaria y equipo".

Respecto al comercio exterior, las exportaciones de bienes y servicios retrocedieron 2,1 % por menores envíos en particular de cobre, y las importaciones cayeron 1,6 % incididas por menor internación de combustibles, productos químicos y vestuario.

En comparación con el trimestre anterior, en esta ocasión el ente emisor corrigió al alza la tasa de crecimiento del PIB chileno, pasando del 0,5 % al 0,3 %.