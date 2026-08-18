La economía colombiana crece un 3,5 % en el segundo trimestre de 2026

En comparación con el trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto (PIB) creció 1,3 %, agregó el organismo estatal en un comunicado.

Según el DANE, la actividad económica que más contribuyó al crecimiento del PIB en el segundo trimestre en comparación con el mismo periodo de 2025 fue la de administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; educación; actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales, que aumentó el 10 %.

Las actividades artísticas, de entretenimiento y recreación crecieron el 9,5 %, pero su peso en la composición del PIB es menor que el de otros sectores, ya que contribuye 0,4 puntos porcentuales a la variación total.

Entre tanto, el sector de comercio; reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida se expandió un 2,2 %, un 0,7 % menos que en el primer trimestre de este año, indicó el DANE.

En cambio, tuvieron resultado negativo el segundo trimestre de 2026 la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, que cayó un 2,1 %, y la información y comunicaciones, que bajó un 0,1 %, respecto al mismo periodo del 2025.

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Al explicar el componente del gasto en el segundo trimestre, el DANE señaló que el consumo final creció 4,4 %; las importaciones aumentaron 7,5 %, las exportaciones decrecieron un 1 % y la formación bruta de capital se expandió un 7,1 %.