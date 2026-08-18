La economía de Venezuela crece un 7,14 % en el segundo trimestre de 2026

El Banco Central de Venezuela (BCV) indicó que la actividad no petrolera aumentó un 5,79 % en el segundo trimestre de 2026, un año marcado por una mayor apertura en sectores como el petrolero, el minero y el eléctrico en medio de una estrecha colaboración entre Caracas y Washington, iniciada luego de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro el pasado enero.

Así, el país con las mayores reservas probadas de crudo del mundo acumula 21 trimestres continuos de crecimiento, aseguró el organismo emisor en una nota de prensa.

Según la institución, todos los sectores crecieron entre los meses de abril y junio, sobre todo, actividades financieras y de seguros, que aumentó un 26,26 %, y construcción, con un alza del 16,11 %.

El BCV señaló que la actividad no petrolera se vio favorecida por "una mayor venta de divisas para la producción nacional y por la sinergia entre las actividades económicas".

Pese al crecimiento, sindicalistas y trabajadores de varios sectores denuncian que persiste la crisis salarial en el país, donde el sueldo mínimo y la pensión equivalen hoy a unos 16 centavos al mes a la tasa oficial, cuando la canasta alimentaria para una familia de cinco personas supera los 700 dólares, según estimaciones independientes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) proyecta un crecimiento del PIB venezolano cercano a 6,5 % en 2026 respecto al año pasado, así como una inflación en torno al 385 %.

En un informe difundido la semana pasada, el PNUD explicó que la estimación de crecimiento "ya incorpora la reducción de medio punto porcentual asociada al impacto inicial del (doble) sismo" del pasado 24 de junio, que calcula que provocó daños directos de unos 6.700 millones de dólares.

Asimismo, señaló que la estimación no incluye "plenamente los efectos de demanda derivados de la reconstrucción, que podrían manifestarse con mayor intensidad durante 2027".