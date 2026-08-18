La ecuatoriana-libanesa Ivonne Baki anuncia candidatura a la secretaría general de la ONU

"Me siento humilde y honrada de anunciar que ahora soy candidata oficial para el cargo de Secretario General de las Naciones Unidas. Mi nominación formal fue presentada a la Asamblea General de la ONU por el Reino de Tonga", escribió en X.

Expresó su gratitud al "Rey Tupou VI; al Primer Ministro, Lord Fakafanua; al Ministro de Asuntos Exteriores, el Príncipe Heredero Tupouto'a 'Ulukalala, y al Representante Permanente de Tonga ante la ONU, Va'inga Tone", por su nominación y "por creer en una visión de paz y renovación institucional".

"He vivido las devastaciones de la guerra. Como el único candidato cuya herencia une a América Latina y el Medio Oriente, y la única nominada que ha ayudado a mediar un acuerdo de paz entre dos Estados miembros soberanos de la ONU, estoy lista para ayudar a renovar la promesa fundacional de la Carta de la ONU: salvar a las generaciones futuras del azote de la guerra en un mundo donde el conflicto sigue creciendo", anotó.

Como una experimentada ministra de Gabinete, presidenta del Parlamento Andino y embajadora ecuatoriana que ha servido en cuatro continentes, "estoy lista para aportar perspectivas externas, ideas frescas, nuevo talento y un compromiso inquebrantable para alejar al organismo mundial de un enfoque en procesos y moverlo en cambio hacia lograr resultados reales y medibles para los 193 Estados miembros de la ONU y los ocho mil millones de personas que el organismo mundial sirve", añadió.

"Espero con interés comprometerme con los Estados miembros para ganar su apoyo, participar en diálogos con la Asamblea General y el Consejo de Seguridad, y trabajar juntos para construir una ONU que entregue resultados para todos", indicó.

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En diciembre pasado Baki había anunciado que sería candidata por el Líbano.

"Estoy de candidata, sí, pero va a ser con Líbano que me va a nombrar, porque el Ecuador todavía no se ha decidido, pero voy a estar nombrada, sí, estoy de candidata. No quiero confirmar nada hasta que no se dé cien por cien, pero tengo el apoyo de Estados Unidos, por supuesto", dijo entonces en declaraciones a Radio Centro de Guayaquil.

Baki, de padres inmigrantes libaneses y nacida en la ciudad ecuatoriana Guayaquil, mantiene desde hace años una estrecha relación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien asistió al certamen de Miss Universo, que tuvo lugar en Ecuador en 2004, cuando Baki era ministra de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y Productividad.

Baki, que vivió en Líbano durante la guerra civil, luego en Francia, donde estudió arte en La Sorbona, y posteriormente en Estados Unidos, donde cursó administración pública en Harvard, apoyó el proceso de paz entre Ecuador y Perú, que terminó con años de tensiones fronterizas.

También lideró la iniciativa Yasuníí-ITT (Ishpingo-Tambococha-Tiputini), un proyecto para dejar el petróleo bajo tierra en el Parque Nacional Yasuní, a cambio de contribuciones internacionales, pero como no se consiguió el apoyo, finalmente fue explotado.

No obstante, en una consulta popular, los ecuatorianos lograron que se frenaran las operaciones petroleras en el bloque, algo que aún está en proceso de desmantelamiento.

Baki suma su candidatura a la de la ecuatoriana María Fernanda Espinosa (nominada por Antigua y Barbuda), así como a las de Rafael Mariano Grossi, Rebeca Grynspan, Michelle Bachelet, Macky Sall, Carolyn Rodrigues y Olara Otunnu.