La Fuerza Naval de Nicaragua decomisó 710 kilos de drogas en el último año

Entre agosto de 2025 y julio de 2026, la Marina nicaragüense decomisó 351 kilos de cocaína y 359 kilos de marihuana, según el informe de la Fuerza Naval dado a conocer en ocasión del 46 aniversario de su constitución.

En sus 46 años de fundación, la Fuerza Naval ha decomisado 67.375 kilos de drogas (65.468 kilos de cocaína y 1.907 kilos de marihuana), para un promedio anual de 1.464,7 kilos, dos veces más a lo incautado en los últimos 12 meses (710 kilos), de acuerdo con los datos de esa institución.

En esos 46 años también se han incautado 12,4 millones de dólares, 94,6 millones de córdobas (2,6 millones de dólares), 833 armas de uso restringido, así como 362 lanchas dedicadas a actividades del narcotráfico, de acuerdo con la información.

Asimismo, han retenido a 10.928 migrantes irregulares procedentes de África, Asia, América del Sur, América Central y Europa, incluido 206 en el último año.

Por otro lado, el Ejército destacó que en Nicaragua "no existen grupos organizados, maras, sicariatos, carteles" ni es un "país bodega" del narcotráfico.

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Las autoridades nicaragüenses sostienen que ejecutan una estrategia que denominan 'Muro de Contención', que tiene como objeto evitar la circulación de la droga o dinero vinculado al narcotráfico en los núcleos poblacionales, y mantienen "estrechos lazos de cooperación" con los países de la región, así como Estados Unidos, México y Rusia.

Nicaragua se encuentra geográficamente ubicada en un corredor de alto tráfico de la droga que se produce en Suramérica y que luego es trasladada a Norteamérica, donde operan, principalmente, los carteles mexicanos y residen los principales consumidores.